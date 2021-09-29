Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketi ses getirdi! Oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı anketle büyük ses getirdi. Taş'ın Twitter hesabından yönelttiği "Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisini görmek istersiniz?" sorusuna 119 bin 112 kişi yanıt verirken, ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 70 ile ilk sırada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 19 ile ikinci sırada yer aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yüzde 7,9 ile üçüncü sırada olduğu ankette İlhan Kesici ise yüzde 3 oranında oy aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Halk TV'de, "Ben Cumhurbaşkanı Adayı değil, Başbakanlığa adayım" sözlerinden sonra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı büyük merak konusu oldu.
Akşener'in açıklamasının ardından şarkıcı Atilla Taş, Twitter hesabından bomba bir ankete imza attı. Taş, "Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisini görmek istersiniz?" diye sordu.
119 BİN 112 KİŞİ OY KULLANDI
Taş'ın anketine 10 binlerce Twitter kullanıcısı katıldı. Toplamda 119 bin 112 kişi oy kullandı. Taş'ın anketinde; Millet İttifakı'nın adayı olabilecek 4 isim yer aldı. Bu isimler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve adını Can Ataklı'nın gündeme getirdiği, Süleyman Demirel'in damadı olarak bilinen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici oldu.
AÇIK ARA BİRİNCİ MANSUR YAVAŞ ÇIKTI
Anket sonucunda Mansur Yavaş yüzde 70,1 ile açık ara birinci çıkarken, Ekrem İmamoğlu yüzde 19, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 7,9 ve İlhan Kesici yüzde 3 oranında oy aldı.
İşte o anket;
Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021