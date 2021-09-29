Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketi ses getirdi! Oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketi ses getirdi! Oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı anketle büyük ses getirdi. Taş'ın Twitter hesabından yönelttiği "Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisini görmek istersiniz?" sorusuna 119 bin 112 kişi yanıt verirken, ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 70 ile ilk sırada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 19 ile ikinci sırada yer aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yüzde 7,9 ile üçüncü sırada olduğu ankette İlhan Kesici ise yüzde 3 oranında oy aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Halk TV'de, "Ben Cumhurbaşkanı Adayı değil, Başbakanlığa adayım" sözlerinden sonra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı büyük merak konusu oldu.

Akşener'in açıklamasının ardından şarkıcı Atilla Taş, Twitter hesabından bomba bir ankete imza attı. Taş, "Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisini görmek istersiniz?" diye sordu.

119 BİN 112 KİŞİ OY KULLANDI

Taş'ın anketine 10 binlerce Twitter kullanıcısı katıldı. Toplamda 119 bin 112 kişi oy kullandı. Taş'ın anketinde; Millet İttifakı'nın adayı olabilecek 4 isim yer aldı. Bu isimler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve adını Can Ataklı'nın gündeme getirdiği, Süleyman Demirel'in damadı olarak bilinen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici oldu.

AÇIK ARA BİRİNCİ MANSUR YAVAŞ ÇIKTI

Anket sonucunda Mansur Yavaş yüzde 70,1 ile açık ara birinci çıkarken, Ekrem İmamoğlu yüzde 19, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 7,9 ve İlhan Kesici yüzde 3 oranında oy aldı.

İşte o anket;

Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketi ses getirdi! Oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketi ses getirdi! Oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu'ndan partisine özeleştiri: Kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var

Kılıçdaroğlu'ndan partisine özeleştiri: Kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş
Magazin Hava Durumu Müge Anlı Yiğit Marcus Aral
Spor Stefan Kuntz Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Kasapoğlu Gazeteler Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketi ses getirdi! Oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:08:37. #1.11#