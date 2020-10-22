Atilla Sertel kimdir, nereli? Atilla Sertel'in eşi, babası kimdir?
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Atilla Sertel kimdir, nereli? Atilla Sertel'in eşi, babası kimdir?

22.10.2020 09:18 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:21
Atilla Sertel kimdir, nereli? Atilla Sertel'in eşi, babası kimdir?

Gazeteci yazar Atilla Sertel, gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Atilla Sertel hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Atilla Sertel kaç yaşında? Atilla Sertel ne dedi? Atilla Sertel'in Twitter hesabı nedir?

Atilla Sertel, gazeteci yazar ve siyasetçidir. Yer aldığı kurumlar ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Atilla Sertel hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ATİLLA SERTEL KİMDİR?

23 Temmuz 1956'da Eskişehir'de doğan Atilla Sertel'in ebeyvenleri Ali Osman ve Cemalile'dir.

Gazeteci-Yazar; Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirdi.Atilla Sertel meslek hayatına 1979 yılında Milliyet'te başladı. daha sonra sırasıyla Güneş, Yeni Asır, Hürriyet gazetelerinde muhabir, istihbarat şefi ve haber müdürü olarak sürdürdü. Daha sonra Gözlem Gazetesi'nde Haber Müdürü, Gazete Ege'de Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı ve emekli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu

Onursal Genel Başkanı seçildi. Basılmış 2 kitabı vardır.

Sertel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Atilla Sertel kimdir, nereli? Atilla Sertel'in eşi, babası kimdir?

ATİLLA SERTEL'İN AKTİF GÖREVLERİ

Gazeteci-Yazar

CHP İzmir Milletvekili

TBMM KİT Komisyonu CHP Grup Sözcüsü

TGF ve İGC Onursal Başkanı

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