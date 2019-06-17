Keloğlan rolünü canlandıran Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir? Oyuncu Miray Akay ile nişanlandı!

Atilla Doğukan Türkyılmaz, en son oynadığı Keloğlan filminde canlandırdığı rol ile gönüllere girmişti. 20 yaşındaki Atilla Doğukan Türkyılmaz dün akşam 19 yaşındaki oyuncu Miray Akay ile nişanlandı. Bu haberin üzerine internette Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir diye arama yapılmaya başlandı. Peki Keloğlan rolünü canlandıran Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir? Kaç yaşında?

ATİLLA DOĞUKAN TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Atilla Doğukan Türkyılmaz, 12 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Ordulu olan Türkyılmaz'ın bir kardeşi vardır. İlkokulu 4. sınıfa kadar Mahmut Şevket Paşa İlköğretim Okulu'nda, 4. sınıftan sonrasını ise Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda okudu. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti.

İlkokulda iken birçok etkinlikte bulunan Atilla Doğukan Türkyılmaz, 1. sınıfta ilk işi olan Renault reklamında Cenk Durmazel ve Erdem Uygan ile birlikte CENGO karakteri ile ekranlara çıktı. Daha sonra "Beni Babama Götür" adlı televizyon filminde oynadı. Hemen ardından bir internet sağlayıcısının reklamında yer aldı. 2009 yılında "Usta" isimli sinema filmi ile sinema dünyasına adım atan Türkyılmaz, Akademi Neo'da oyunculuk ve diyafram eğitimi aldı.

Atilla Doğukan Türkyılmaz, 2013 yılında Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu Eski Hikaye adlı dizide Ayhan karakterini canlandırdı. 2018 yılında yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı "Keloğlan" filminde; Rüştü Asyalı'nın 40 sene önce canlandırdığı Keloğlan karakterini bu kez Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandırdı.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

2018 - Keloğlan (Keloğlan) (Sinema Filmi)

2017 - Türk Malı (Münferit)(TV Dizisi) 2016 - Sol Şerit (Sinema Filmi)

2016 - Kaçın Kurası (Sadık) (TV Dizisi)

2015 - Ya Nasip Ya Kısmet (Ömer) (Sinema Filmi)

2014 - Kaçak Gelinler (Memo) (TV Dizisi)

2013 - Eski Hikaye (Ayhan Işık) (TV Dizisi)

2012 - 6 Mantı (Emin) (TV Dizisi)

2011 - Alemin Kıralı (TV Filmi)

2009 - Usta (Sinema Filmi)

2007 - Beni Babama Götür (TV Filmi)

Aile Sırları (TV Filmi)