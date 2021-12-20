Atıl okul, uygulama merkezi oldu

ŞIRNAK (Habermetre) - Şırnak Uludere'de bulunan atıl konumdaki prefabrik okul, üretime kazandırıldı. Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle atıl yapı çiftçiler için uygulama ve eğitim merkezine çevrildi. Şırnak Uludere'de atıl durumda bulunan prefabrik okul Kaymakamlık ile İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle üretime kazandırıldı.

Yapıyı üretime kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, merkezde kursların uygulamalı olarak üreticiye gösterileceğini söyledi.

Kamu zararını engellemek için böyle bir çalışma başlattıklarını belirten İnan, "Bu kapsamda ilçemize ait Uludere Tarımsal Uygulama ve Eğitim Merkezi adı altında tesisimizi kurduk. Bu tesiste GAP'tan, DİKA'dan ve valilikten kaymakamlık bünyesinde yapacağımız projelerde burada uygulamalı olarak çiftçilerimize kurslarımızı vereceğiz ve uygulamalı projelerimizi burada sunacağız. Mantar tesisimizi, solucan gübresi, soğuk hava depomuzu ve kuluçka makinamızı kurduk. GAP'tan geçen projemizde ana arı üretimi pro polis arısütü üretimi ve arıcılara uygulamalı eğitim merkezi olarak kullanacağız. İnşallah ilerde düşündüğümüz uzman eller projesi gerek GAP ve DİKA projelerinden de çiftçimize, vatandaşlarımıza gençlerimize daha iyi üretimi sağlayacak daha güzel projeleri burada uygulayacağız. " dedi. Şırnak Uludere tarım uygulama

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