Atiker Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor Yenişemedi
Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Özer'in şutunda Diagne meşin yuvarlağı kale çizgisi önünden kornere yolladı. 22. dakikada Jahovic'in ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içinde Fofana ile yaptığı duvar pasının ardından topu ağlarla buluşturdu. 1-0 32. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana'nın pasıyla buluşan Jahovic'in sağ çaprazdan şutu kalenin üstünden auta gitti. 39. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diabate meşin yuvarlağı filelere gönderdi
65. dakikada Demir Grup Sivasspor atağında, Atiker Konyapor ceza sahası içinde oluşan karambolde Emre'nin şutu savunmaya çarparak kornere çıktı. 67. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Douglas'ın vuruşunda kaleci Serkan topa sahip oldu.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdem Bayık xx, Hakan Yemişken xx Konyaspor: Serkan xx, Opanasenko x (Hurtado dk. 59 x), Uğur xx, Diagne xx, Zuta xx, Jonsson xx, Volkan xx, Ömer Ali xxx (Traore dk. 79 x), Milosevic x, Fofana xx, Jahovic x (Yatabare dk. 64 x) Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Ali Turan, Ferhat, Amir, Mücahit Can Teknik Direktör: Aykut Kocaman Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Papp xx, Bjarsmyr x, Braz xx, Uğur xx, Hakan xx, N'Dinga x, Özer x (Torje dk. 68 x), Douglas xx (Mert dk. 90 ?), Emre xx, Diabate xx (Kone dk. 90+3 ?), Yedekler: Ali, Rochet, Fatih, Ziya, Kone Teknik Direktör: Hakan Keleş Goller: Ömer Ali (dk. 22)(Konyaspor), Diabate (dk. 39) (Sivasspor) Sarı kartlar: Özer (Sivasspor), Diagne, Traore (Konyapor)
(Mustafa Uslu - Mustafa Beşer/İHA)