Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi
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Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi

Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'ndan metrobüse binen bir Afganlı, takip edildiği 3 kişi tarafından Gümüşpala Mahallesi'nde saldırıya uğradı. Kısa süren kavgadan sonra atık toplayıcısı olan Afgan, bir kişiyi yere yatırıp üzerine oturmak suretiyle etkisiz hale getirdi. Diğer ikisi ise olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan Afgan, 500 TL ile banka kartının kaçan kişiler tarafından alındığını öne sürdü. Polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat 21.00 sıralarında Afganistanlılar arasında kavga çıktı. Metrobüsten inen 3 kişi, iddiaya göre takip ettikleri kişiye Gümüşpala Caddesi'nde saldırdı. Kısa süren kavganın ardından dayak yiyen kişi, kendisine saldıranlardan birisini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra yüz üstü yere yatırıp, ellerini arkadan tutarken üzerine oturdu. Diğer iki kişi ise kaçtı. Olay üzerine çevredekiler 112'yi arayarak polis ve sağlık görevlilerini çağırdı.

KAVGA SIRASINDA 500 TL, KİMLİK VE BANKA KARTINI ALDILAR

Kendisine saldıranı etkisiz hale getiren Afganlı, çevredekilere bu kişi ile kaçan 2 arkadaşının Zeytinburnu'ndan bu yana metrobüste kendisini takip ettiğini, araçtan inince bu kişilerin kendisine saldırarak 500 TL ile kimlik ve banka kartını aldıklarını öne sürdü. Gelen görevliler, tişörtü yırtılan, çeşitli yerlerinden darbe alan iki Afganlıdan birisini kontrol için hastaneye kaldırırken, diğerini polis merkezine götürerek, olayı soruşturmaya başladı.

Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi
Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi
Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi
Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi
Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi - Haberler
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