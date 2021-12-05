Atık maske ve malzemelerden süs eşyası üretiyorlar

Artuklu Belediyesi, İstasyon Mahallesi'nde özellikle kadınlara yönelik çeşitli atölyeler açtı. Mahalle Konağı'ndaki atölyelerden en çok ilgiyi ' Geri Dönüşüm' kursu gördü. Kursta eğitim alan kadınlar plastik, eski, kullanılmaya eşyalar ile pandemi nedeniyle kullanımı artan maskeleri dönüştürerek süs eşyası yapıyor.

El Sanatları Öğretmeni Ayşegül Akbaş, kursiyerlerle birlikte atık malzemeleri geri dönüştürerek doğaya sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akbaş "Atık yünlerimizden bebekler çalışabiliyoruz. Atık ipliklerimizden yazma kenarları, duvar süslemeleri yaptık. Ceviz kabuklarından yine kapı süsü çalıştık. Limon ve portakal kabuklarından mutfak süsleri, dallarımızdan çiçek yaptık. Maskeleri güzelce yıkayıp, kaynattıktan sonra boyadık, çiçekler ürettik" dedi.