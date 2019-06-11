Atık malzemelerden oluşan eserler sergilendi

Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, kumaştan bilgisayar parçaları ve kartona kadar atık malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eserler sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, atık malzemelerden oluşturulan heykel ve tablo gibi 50'ye yakın eserin yer aldığı sergi Adana Müzesi'nde açıldı.

Sergiyi gezen Vali Mahmut Demirtaş, eserlerle ilgili Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya'dan bilgi aldı.

Altınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Çevre Günü dolayısıyla atölyelerindeki atık malzemeleri değerlendirerek tablo oluşturmaya karar verdiklerini söyledi.

"Teknolojik Atıklarla Sanatsal Dokunuş" ve "Katı Atıklarla Adana" temalı çalışmalarla enstitüdeki malzemeleri sıfır atığa dönüştürdüklerini ifade eden Altınkaya, proje sonunda 50'ye yakın eserin ortaya çıktığını dile getirdi.

Eserleri sergilenen Zerrin Elibol da 40 yıldan bu yana atık malzemeleri değerlendirdiğini aktardı.

Atık malzemeleri hayvan figürüne dönüştürdüğünü belirten Elibol, hobi olarak yaptığı oyuncakların büyük beğeni topladığını kaydetti.

Sergi 14 Haziran tarihine kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA