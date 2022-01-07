Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu - Haberler
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Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik olduAMASYA Amasya'da çocuklar kuşlara umut olmak için harekete geçip atık malzemelerden hazırladıkları kuş yuvalarını ve yemlikleri ağaçlara astı.

GAZİANTEP (İHA) - Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu

AMASYA Amasya'da çocuklar kuşlara umut olmak için harekete geçip atık malzemelerden hazırladıkları kuş yuvalarını ve yemlikleri ağaçlara astı.

Serdar Zeren İlkokulu öğrencilerinin beslenmekte güçlük çeken kuşlar için uyguladığı "Kuşlara umut ol" adlı proje okul bahçesinde kış boyunca sürdürecek. Öğrencilerden Mira Genç, herkesi kuşlara umut olmaya davet etti. Duyarlı öğrenciler, Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'i de unutmayıp yuvaya adını yazdı.

Öğrencileri ile velilerinin kendileriyle birlikte pet şişe ve kullanılmış kartonlardan kuş yuvası, yemlik yaptıklarını belirten sınıf öğretmeni Mehtap Ürgüp, amaçlarının kuşların aç kalmaması olduğunu anlattı. Öğrencilerinin Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'i de unutmadığına değinen Ürgüp, "Öğrencilerim pankart hazırlayıp Asiye'ye moral desteği vermeye çalıştılar. Onu kalpten sevdiklerini ifade ettiler" dedi.

Öğrenci velilerinden Hatice Kaya Hakkan da, kuşlara umut oldukları projeye katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu

Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu

Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Son Dakika Haberleri

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