Atık getirme merkez, hizmet vermeye başladı

Ödemiş Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında düzenlediği birinci sınıf Atık Getirme Merkezi hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Üç Eylül MahallesiMezbaha Sokak No: 4adresinde oluşturduğu Atık Getirme Merkezi'nde basın mensuplarıyla biraraya gelerek, bilgilendirme yaptı. Başkan Mehmet Eriş; "Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin birinci koşulu yaşam alanlarımızı korumaktan geçer. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Salgın süreci, doğanın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Ülkemizde başlatılan sıfır atık projesinin en büyük kazanımlarından biri sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçmiş olması. Çünkü sıfır atıkla beraber israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi daha da kolay hale gelmiş oluyor. Bu bağlamda, zararlı atıkların doğadan temizlenmesi ve yeniden üretime kazandırılabilmesi adına önemli bir tesisi hizmete sunuyoruz. Her yıl tonlarca atık bu sayede bertaraf edilecek. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakabilmek için kalıcı önlemler almamız gerektiğinin bilinciyle, doğamıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Vatandaşlarımızın ve saha ekiplerimizin topladıkları atıkları getirebileceği merkezimizde, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasını sağlamış olacağız. Toplanan atıkların, bakanlık tarafından lisanslı ve anlaşma yaptığımız firmalar aracılığıyla geri dönüşümü sağlanacaktır. Merkezimizin sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin temel yapı taşlarından biri olacağına inanıyoruz.

Önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak ve alanındaAvrupa'nın en büyük katı atık yönetim tesisi olarak hizmet verecek olan Biosun Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde çalışmalar daha düzenli bir şeklinde yapılacak. Küçük Menderes havzası olarak adlandırdığımız Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde ortaya çıkan katı atıklar ayrıştırılıp, ambalaj atıkları geri dönüşüm sanayisine hammadde olacak. Organik atıklardan ise elektrik enerjisi ve gübre üretilecek. Çevremizi ve altından değerli topraklarımızı koruyan bu tesis elektrik enerjisi üretimiyle de ülke ekonomimize büyük bir katkı sağlayacak.

Atıkların kaynağında ayrı toplanmasında, taşınmasında ve atık getirme merkezlerinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirler alınmıştır. Ahşap, cam, plastik, metal, giysi, kâğıt, tıbbi atık, pil ve yağ gibi 13 farklı alanda depolama hizmeti ilçemize hayırlı olsun"dedi.

Kaynak: Bültenler