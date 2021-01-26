ATİB ve TÜRSAB Akdeniz üyeleri, 2020'yi değerlendirip 2021 beklentilerini konuştu
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ATİB ve TÜRSAB Akdeniz üyeleri, 2020'yi değerlendirip 2021 beklentilerini konuştu

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:34
ATİB ve TÜRSAB Akdeniz üyeleri, 2020'yi değerlendirip 2021 beklentilerini konuştu

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) ve TÜRSAB Akdeniz BTK Yönetim Kurulu Üyeleri, online toplantı ile bir araya geldi. ATİB ve TÜRSAB Akdeniz BTK üyeleri toplantıda 2020 sezonunu değerlendirirken 2021 sezonu için de öngörülerde bulunuldu.

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) ve TÜRSAB Akdeniz BTK Yönetim Kurulu Üyeleri, online toplantı ile bir araya geldi. ATİB ve TÜRSAB Akdeniz BTK üyeleri toplantıda 2020 sezonunu değerlendirirken 2021 sezonu için de öngörülerde bulunuldu.

Aşılama konusunda turizm çalışanlarının da öncelik listesine alınması gerekliliğinin konuşulduğu toplantıda ATİB Başkanı Cem Karaca "Özü ve ürünü insan olan turizm sektöründe hizmet veren ve hizmet alanlar doğrudan etkileşim halinde olmak zorunda. Umuyoruz ki Covid-19 aşısı turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı Mart, Nisan aylarında tamamlanır. Turizm sektörü çalışanlarının bu dönem öncesinde aşılanması, yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerin güvenini artırarak, içini rahatlatacak, misafir seyahat kararı verirken ülkemizin tercih ihtimali çok daha fazla olacaktır. Çok etkili olduğunu düşündüğümüz Güvenli Turizm Sertifikası 'Öncelikli aşılanmış turizm çalışılanları' kararıyla taçlanacaktır" İfadelerini kullandı. 

TÜRSAB Akdeniz BTK Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Turgut ise turizm çalışanlarının sezon öncesinde aşılanmasının uluslararası pazarlamaya büyük ve önemli etkisi olacağını, bir devlet politikası olarak duyurulmuş ve uygulanmış bir proje olarak ülkemizin tercih ihtimalini önemli oranda artıracağını vurguladı.

Organize şekilde yapılacak tanıtım çalışmalarının sektörün hareketlenmesine faydası olacağı dile getirilen toplantıda yapılabilecek muhtemel ortak tanıtım çalışmalarının ilk adımları atıldı. Alternatif turizm işletmelerinin, ürün çeşitliliğinin ve kaliteli ürün tanıtımının gelir odaklı turizm modelini desteklediği konusunda ortak görüş dile getirildi. 

Hem acentelerin hem de işletmelerin sertifikasyon sistemine tabii tutulmasının kaçak acentecilik faaliyetlerinin de önüne geçeceği belirtilen toplantıda sektörel sorunların turizm STK'larının bir araya gelmesi ile çözüme ulaşacağının altı çizildi.

Kaynak: Tourism Today

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