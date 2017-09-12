Ateşli Sahnelerin Kadını Özge Özprinçci, 2 Çocuklu Fakir Kadını Oynayacak

Puhu TV'de yayınlanan Fi dizisi ateşli sahneleriyle çok konuşulmuştu. Konuşulan oyunculardan Özge Özprinçci, Ozan Güven ile yatak sahnesinde epeyce magazin gündemine oturmuştu. Özprinçci şimdi de fakir 2 çocuk annesini canlandıracak.

ÖZGE ÖZPRİNÇCİ'YE CANER CİNDORUK EŞLİK EDECEK

Yeni yayın döneminde FOX izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mf Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin Aytekin'in oturduğu ve senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı 'Woman' dizi uyarlamasının ismi belli oldu. 'Kadın' ismiyle FOX ekranlarına gelecek olan dizide Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'a Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil eşlik ediyor.



Genel Hikaye:

'Kadın', hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar'ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp'la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar'ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur. Onun anıları, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamakta ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi onun önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor...



