Ateşlenen çocuğunuz için panik yapmayın !

Biz çocuk doktorlarının en sık karşılaştığı şikayetlerin başında gelen ateş yüksekliği annelerinde kabusu olmaya devam ediyor.Ateş konusu çok uzun bir konu olmakla beraber aileler olarak hangi ateş durumlarında endişelenelim,ateşli çocuğumuzun ateşini sakinliğimizi koruyarak nasıl kontrol altına alalalım mümkün olduğunca kısaltarak anlatmaya çalışacağım.

Yüksek ateş sık kullanılan ölçüm yöntemleri değerlendirildiğinde 38 derece üstünde ölçülen vücut ısısı olarak tanımlanabilir.En sık nedeni vücuda giren çeşitli mikropları etkisiz hale getirebilmek için bağışıklık sisteminin vermiş olduğu tepki sonucu vücut ısısısının yükselmesidir.Aslında ateşin yükselebilmesi aktif çalışan bağışıklık sistemininin iyi bir göstergesidir.Ateşin kaç derece olduğundan çok daha önemli olan ateşe eşlik eden diğer bulgulardır.Örneğin;ateşi 38c olan ancak beslenemeyen inleyen 3 aylık bir bebeğin durumu ateşi 40c olan ve oyun oynayan 3-4 yaşındaki bir çocuktan çok daha acil ve önemlidir.O zaman öncelikle hangi ateşler acildir ve hemen sağlık kurumuna başvurmayı gerektirir.

Eğer bebeğiniz yenidoğan döneminde ise veya 3 aylıktan küçük ise sizin gözlemlediğiniz başka bir sıkıntısı olmasa bile mutlaka en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

Çocuğun yaşına bakılmaksızın bilinç bulanıklığı,nefes alma güçlüğü ve morarma ,aşırı kusma ve ishal ,vücutta oluşan özellikle mor renkli döküntüler varsa veya daha önce ateşli havale geçirme öyküsü var ise yine zaman kaybetmeden sağlık kurumuna başvuralım.Neyse ki ateş yüksekliğine bu bulguların eşlik etmesi nadiren olmaktadır Bu bulguların eşlik etmediği çocuğumuzun genel durumunun iyi ancak ateşinin yükseldiği durumlarda neler yapalım ?

ALTIN KURAL: Sakin olalım tüm sağlıklı çocuklar zaman zaman ateşlenir hatta çocuk doktorlarının çocukları da...

Kültürümüzde genelde çocuklar üşütmesin diye kat kat giydirilirler ve evlerimiz sıcacıktır. Önce ortamın ısısını 20C civarına düşürelim ve çocuğumuzun üzerindeki fazlalıkları çıkaralım ancak çıplak kalmasın hem çocukta güvensizlik hissi ve kaygı oluşturur hemde titremeye sebep olacağı için ateşi daha fazla yükseltir.Sıvı kaybı da artacağı için çocuğa sevdiği sağlıklı içeceklerden içirelim eğer emiyorsa emzirelim. Çocuğumuzun ateşi 39C üstü ise veya hızla yükselmeye devam ediyorsa doktorumuzun daha önce önerdiği uygun ateş düşürücüden uygun dozda içirelim. 1 yaş altında halk arasında fitil olarak bilinen ilaçta uygulanabilir.1 saat zaman tanıyalım ve bu süreci çocuğumuzla ilgilenerek oyun oynayarak geçirelim.Bir saat sonrasında ateşte 1-2 derecelik bir düşme olmamış ancak genel durumu iyi ise yıkanma sıcaklığında su ile doldurulmuş leğen veya küvet hazırlayıp plastik su oyuncaklarını da içine koyarak keyifli bir duş hazırlayalım.Çocuğumuzla suda oynarken saçını ıslatmadan boynundan aşağı küvet veya leğendeki sudan dökelim 10-15 dakika sonra su ılımış olacak ve küçüğümüzün farkına varmadan ateşi de düşmüş olacaktır.

Kesinlikle çocuğun vücuduna buz uygulamayı ıslak soğuk kompres yapmayı soğuk su ile yıkamayı veya alkol sirke gibi maddelerle silmeyi önermem. Özellikle virüslere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonlarında ateşin 38C-39C arasında olması bağışıklık sisteminin daha aktif çalışmasını sağlayarak hastalığın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.39C'yi geçmiş olan veya sık sık yükselen ateşli hastalık döneminde ateş odağının saptanması ve gerekli tedavinin başlanması açısından uygun zamanda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvuralım .Fizik muayyene ve gerekli ise tetkikler sonrası çocuk doktorunuz tedavi düzenleyecektir.Her ateşli hastalıkta antibiyotik ihtiyacı olmaz doktora başvurmadan antibiyotik almamak gerekir.Sağlıklı çocukların senede 5-6 defa ateşli hastalık geçirmesi normal bir durumdur.

Kaynak: Bültenler