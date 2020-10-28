Ateş ile Yangın filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ateş ile Yangın filmi konusu nedir? Ateş ile Yangın oyuncu kadrosu!
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Ateş ile Yangın filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ateş ile Yangın filmi konusu nedir? Ateş ile Yangın oyuncu kadrosu!

28.10.2020 17:24 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:28
Ateş ile Yangın filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ateş ile Yangın filmi konusu nedir? Ateş ile Yangın oyuncu kadrosu!

Ateş ile Yangın bu akşam Star TV'de ekranlara gelecek. Vatandaşlar tarafından merak edilen Ateş ile Yangın filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Ateş ile Yangın ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tüm bilgiler sizlerle...

Bugün Star TV ekranlarında Ateş ile Yangın filmi yayınlanacak. Peki Ateş ile Yangın konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Saat kaçta ve ne zaman başlayacak?

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ateş ile Yangın filmi bugün (28 Ekim Çarşamba 2020) Star TV ekranlarında saat 23:15 'de yayınlanacaktır.

Ateş ile Yangın filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ateş ile Yangın filmi konusu nedir? Ateş ile Yangın oyuncu kadrosu!

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İtfaiyeci Jeremy Coleman, bir marketin sahibi ve oğlunun öldürülmesine şahit olur. Artık suç lideri Hagan'a karşı tanıklık edecektir. Jeremy, çareyi tanık koruma programına katılmakta bulur. Yeni kimliği ona pek çok sorun yaratacaktır. Bu arada genç adam, gözetmeni Talia Durham'a aşık olmaktan da kendini alamaz.

ATEŞ İLE YANGIN OYUNCU KADROSU

Josh Duhamel

Bruce Willis

Rosario Dawson

Vincent D'Onofrio

50 Cent

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