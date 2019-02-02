Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi

İlahiyatçı, yazar Cemil Kılıç, Müslümanlar hakkında söylediği sözler nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Ateizm Derneği, Kılıç'a hukuken destek teklif etti.

'ATEİSTLER, MÜSLÜMANLARA GÖRE DAHA AHLAKLI'

İlahiyatçı, yazar Cemil Kılıç KONDA'nın yapmış olduğu anketin sonuçlarını değerlendirmiş ve "Bugün ateistler, Müslümanlara göre Kuran'a daha uygun ve daha ahlaklı yaşıyor" açıklaması yapmıştı. Kılıç söz konusu açıklaması sonrası bazı basın yayın organlarının hedefi olmuştu.

Cemil Kılıç

ATEİZM DERNEĞİ'NİN DESTEĞİNİ TWİTTER'DAAN AÇIKLADI

Yaşananların ardından Cemil Kılıç, görevinden uzaklaştırıldı. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Ateizm Derneği Başkanı Selin Özkohen beni aradı. Uğradığım haksızlığa karşı hukuken destek teklif etti. Ben de; Siz, ateistler bir Müslümanı yani beni mi savunacaksınız, dedim. Evet; biz haksızlığa uğrayan herkesi savunmak için kurulmuş bir derneğiz, dedi. Teşekkür ettim." diye yazdı.