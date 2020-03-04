ATB'den meslek lisesinde zeytinyağı tadım eğitimi

04.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:50

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Zeytinyağı Tadım Paneli tarafından Efeler Murat Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde zeytinyağı tadım eğitimi verildi.



Zeytinyağı tadım eğitimine, Efeler Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Figen Sezer, Murat Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Kolka ile veliler katıldı.



Verilen zeytinyağı tadım eğitiminde katılımcılara Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi ve ATB Zeytinyağı Tadım Paneli Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu tarafından, "Zeytinyağı Üretiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?" konu başlığı altında eğitim verildi. Ardından Aydın Ticaret Borsası Zeytinyağı Tadım Panel Başkanı Yusuf Küçük tarafından zeytinyağı tadımının nasıl yapılacağı teorik olarak katılımcılara anlatılarak, uygulamalı olarak zeytinyağı tadımı yaptırıldı.



ATB Tadım Paneli Başkanı Yusuf Küçük eğitimle ilgili olarak, "Zeytinyağının, kabaca içeriğini anlayabildiğimiz basit bir yöntem tadımdır. Koklama ve tat alma duyusuna bağlı olan bu değerlendirme yağın önce koklanması ve daha sonra tadılması esasına dayanır. Bu yöntemde yağ koklandığında duyusal olarak tadan kişi de taze, yeşil veya bir meyve kokluyormuş örneğin zeytin hissi uyandırmalı, tadıldığında ise rahatsız etmeyecek şekilde ağızda bir burukluk, acılık ve boğaz kenarlarında ise bir yakıcılık bırakmalıdır" dedi.



Eğitim ardından Kuloğulları köyünde faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikası ziyaret edilerek bilgiler alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA