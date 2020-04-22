ATB Başkanı Çandır: "Çağdaş medeniyet yolunda yürüyeceğiz"
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Antalya, Çandır, Güncel

ATB Başkanı Çandır: "Çağdaş medeniyet yolunda yürüyeceğiz"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü Kuruluş Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:02
ATB Başkanı Çandır:

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü Kuruluş Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Çandır mesajında, "Ata'mızın bize gösterdiği çağdaş medeniyet yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz. Üreteceğiz, katma değer oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Türk devletinin temellerinin, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan mücadele ile atıldığına değinen Çandır, "Bundan tam bir asır önce Ata'mız "bağımsızlık kayıtsız şartsız milletindir" diyerek, kurtuluş mücadelesini yürütecek Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Anadolu'nun imkansızlıklarına, işgalcilere rağmen açılan Meclis, bağımsızlık ruhumuzun en büyük yol göstericisi oldu. TBMM'nin o dönem aldığı kararlar kurtuluş mücadelesinin kaderini belirledi. Halk idaresinin üzerinde hiçbir kuvvet yoktur, olamaz. Dirilişin ruhunu yaşatmak Türk milletinin en büyük sorumluluğudur" dedi.

"Çağdaş medeniyet yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz"

Korona virüs nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Başkan Çandır, "Bir yandan salgına karşı kendimizi korurken, diğer yandan başta insanlığın vazgeçemediği tarım başta olmak üzere ekonominin diğer alanları ayakta kalma mücadelesi veriyor. Elbette bu talihsiz dönemi atlatacağız. Ata'mızın bize gösterdiği çağdaş medeniyet yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz. Üreteceğiz, katma değer oluşturacağız. Çünkü ekonomik bağımsızlığımız bizim en büyük gücümüz. 100 yıllık geçmişe sahip Antalya Ticaret Borsası olarak gösterdiğin ilkeler doğrultusunda daha çok çalışacağız. Atam, bağımsızlık ruhunu emanet ettiğin çocuklarınla izindeyiz. Türk milletinin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu duygularla kutluyorum. Bize bu eşsiz vatanı bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık yolunda canını feda etmiş tüm kahramanlarımızı saygı ve milletle anıyorum. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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