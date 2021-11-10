Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde Uşak'ta anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde Uşak'ta anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde Uşak'ta anıldı

Uşak'ta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83.yıldönümünde anma programı düzenlendi.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83.yıldönümünde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli önündeki törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi adına çelenk sunumlarıyla başlayan program, saatler 09.05'i gösterdiği sırada ise sirenle birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu. - UŞAK

Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde Uşak'ta anıldı

Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde Uşak'ta anıldı

Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde Uşak'ta anıldı

Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde Uşak'ta anıldı

Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde Uşak'ta anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title