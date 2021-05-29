Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin taşındığı İnebolu-Kastamonu arasındaki 95 kilometrelik güzergahta daha önce 9-12 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanan geleneksel Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün bir gün öne alındığı bildirildi.