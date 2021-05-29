Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak
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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin taşındığı İnebolu-Kastamonu arasındaki 95 kilometrelik güzergahta daha önce 9-12 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanan geleneksel Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün bir gün öne alındığı bildirildi.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin taşındığı İnebolu-Kastamonu arasındaki 95 kilometrelik güzergahta daha önce 9-12 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanan geleneksel Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün bir gün öne alındığı bildirildi.

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, AA muhabirine, yürüyüş programının tarihinde değişiklik yapıldığını söyledi.

Yapılan değerlendirme sonunda yeni tarih belirlendiğini ifade eden Özay, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8 Haziran Salı günü İnebolu'dan başlayıp 11 Haziran'da Kastamonu'da sona erecek. Yürüyüş etkinliği pandemi kuralları kapsamında gerekli tedbirler alınarak gerçekleşecek." dedi.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak - Haberler
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