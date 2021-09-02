Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
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Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı Atatürk'ü gören telefona sarıldı Sivas Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı

Atatürk'ü gören telefona sarıldı

SİVAS - Sivas Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Sivas Kongresi'nin 102'inci yıl dönümü Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı. Sivas Valiliği tarafından düzenlenen canlandırma programı Karağaç Köprüsü mevkiinde başladı. Atatürk ve silah arkadaşlarını canlandıran tiyatro sanatçıları bindikleri tarihi araçla birlikte Atatürk Caddesi üzerinden kent merkezinde bulunan ve Sivas Kongresi'nin yapıldığı Kongre ve Etnografya Müzesi'ne hareket etti. Temsili heyet yol boyunca halkı selamladı. Atatürk'ü gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almayı da unutmadı. Yabancı uyruklu vatandaşlar da etkinliğe ilgi gösterdi. Vatandaşlar tarafından sevgi gösterilerinin bulunduğu temsili Atatürk ve silah arkadaşları Kongre ve Etnografya Müzesi balkonunda il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, temsili Atatürk'ün vatandaşlarla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

"Çok değerli bir geçmiş"

Programda konuşan Vali Ayhan, "Sivas Kongremizin 102'nci yıl dönümü. Bu etkinlikler kapsamında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a teşriflerini 102'nci yıl anısına temsili bir karşılama gerçekleştirdik. Sivas için çok değerli bir geçmiş. Kongremizin 102'nci yıl dönümü hayırlı olsun, kutlu olsun, bereketli olsun" dedi.

Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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