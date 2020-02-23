Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85'inci yıl dönümü kutlandı

23.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:33

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 85'inci yıl dönümü için kutlama töreni düzenlendi.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 85'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Marmaris Kaykamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, Marmaris Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla devam etti.

Törende konuşan emekli Astsubay Erol Uysal, Atatürk'ün ilk olarak 30 Ocak 1933 tarihinde vapurla Marmaris'e geldiğini, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle fazla kalamadığını söyledi. İkinci ziyaretini ise 23 Şubat 1935'te yaptığını ifade eden Uysal, Atatürk'ün doktorlarının tavsiyesiyle karaya inmediğini ve konuklarını Ege Vapuru'nda ağırladığını anlattı.Daha sonra Atatürk'ün ilçeyi ziyarette kullandığı Ege Vapuru'nu temsilen bir yelkenli, denizden geçiş yaptı. Zeybek gösterisinin ardından Atatürk konulu şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren ilk ve ortaokul öğrencilerine ilçe protokolü çeşitli hediyeler verdi. Dereceye giren öğrenciler Atatürk konulu şiir ve kompozisyonlarını okudu.

Tören kapsamında Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu, Atatürk'ün sevdiği ve O'na yazılmış marşlardan oluşan mini bir konser verdi. Atatürk maketi ve Türk Bayrağı'nın asıldığı yelkenliyi, geçişi sırasında katılımcılar alkışlarla selamladı. Tören, Askeri Bando'nun marşları ardından sona erdi.

Kaynak: DHA