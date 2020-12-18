Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 101. yıl dönümü

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 101. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özer mesajında, 19 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelen Atatürk ve heyet üyelerinin, Kayseri halkı tarafından "yolunda ölmeye hazırız paşam" sözleri ile karşılandığını anımsattı.

Atatürk'ün tüm dünyanın kabul ettiği büyük bir lider olduğunu belirten Özer, "Türk milletinin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bizim için değil askeri dehası, ileri görüşlülüğü ve geriye bıraktığı birçok eserinden de anlaşılabileceği gibi sahip olduğu bilgi birikimiyle tüm dünyanın saygı duyduğu bir liderdir. Ne büyük bir şereftir ki halkımızın damarlarında aynı kanı taşımaktan gurur duyacağı, karanlıklara karşı ışığıyla aydınlanabileceği büyük bir lideri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin 5 kez Atatürk'ü ağırlama şerefine nail olduğunu aktaran Özer, şunları kaydetti:

"101 yıl önce halkımız atasının peşinden gitmekte bir an bile tereddüt etmemiştir. O gün olduğu gibi bugün de Kayseri halkı bağımsızlığı ve vatanı için tereddüt etmeden canını ortaya koyacak maddi ve manevi değerlere sahiptir. İlk ziyaretini Heyet'i Temsiliye reisi olarak gerçekleştiren Ulu Önderimizin şehrimize yaptığı diğer ziyaretleri ise cumhurbaşkanı sıfatıyla olmuştur. Atamızın her ziyareti halkımızda ilk ziyareti gibi sevgi ve coşku dolu karşılık bulmuştur. Kadim şehrimiz Kayseri'ye gelişinin 101. yılını kutladığımız bu yılda şehrimizi 5 defa ziyaret ederek şeref veren Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil