Atatürk'ün en sevdiği şarkılar hangileri? Atatürk en çok hangi şarkıları dinlerdi? - Haberler
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Atatürk'ün en sevdiği şarkılar hangileri? Atatürk en çok hangi şarkıları dinlerdi?

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Atatürk'ün en sevdiği şarkılar hangileri? Atatürk en çok hangi şarkıları dinlerdi?

Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün es sevdiği şarkılar, türküler merak ediliyor. Ölüm yıldönümünde Atatürk'ü sevdiği şarkılar ve türkülerle anmak isteyenler Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri araştırıyor. Atatürk'ün en sevdiği şarkılar hangileri? Atatürk en çok hangi şarkıları dinlerdi?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 83 yıl önce bugün ebediyete uğurlandı. Ulu Önder, 10 Kasım sabahı saat 09:05'te Dolmabahçe'deki odasında aramızdan ayrıldı. Atatürk'ün ölüm yıldönümü tüm yurtta büyük üzüntüyle karşılanırken en sevdiği şarkılar, türküler de merak ediliyor. Atatürk'ün en sevdiği şarkılar hangileri? Atatürk en çok hangi şarkıları dinlerdi? sorularını sizler için cevapladık.

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ ŞARKILAR HANGİLERİ?

1. Kimseye etmem şikayet

2. Mani oluyor

3 Havada bulut yok

4.Dayler dayler

5.Cana rakibi handan edersin

6 Alişimin kaşları kara

7.İzmir'in kavakları

8.Şahane gözler

9. Sigaramın dumanı

10. Asker yolu beklerim

11. Çile bülbülüm çile

12. Değirmene un yolladım

13. Şu dalmadan geçtin mi?

14. Pencere açıldı Bilal oğlan

15.Hab-ıgah-ı yare girdim

16. yanık Ömer

17. Fikrimin İnce Gülü

18. A benim mor çiçeğim

19. Vardar ovası

20. Akşam oldu yine bastı kareler

21. Atladım bahçene girdi.

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