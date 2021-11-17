Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü törende kutlandı

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84'üncü yıl dönümü için tören düzenlendi. Elazığ Valiliği önündeki törene Vali Ömer Toraman, 8'inci Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin, Belediye Başkan Vekili Sami Güzel, protokol üyeleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Program Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Vali Toraman ve beraberindekiler, öğretmenevinde Atatürk'ün konakladığı odayı ziyaret etti.

Programda konuşan Vali Toraman "Milli mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk, 84 yıl önce şereflendirdiğiniz bu mekanda yine aynı gurur ve tanzimle huzurunuzda bulunmanın sevinç ve heyecanı içerisindeyiz. Bu aziz şehrin mert, yiğit ve vatanperver insanları, o gün zatıalileri nasıl yüreğine bastıysa, bugün yine aynı hissiyat ve aynı özlemle, manevi varlığınızı gönlünde yaşatmakta ve aynı özlemle bıraktığınız emanetlere sahip çıkmakta. Bizler açmış olduğunuz uygarlık yolunda göstermiş olduğunuz ülküde milletçe el ele, omuz omuza vererek bilimde, sanatta, eğitimde, sağlıkta ve teknolojide ülkemizi en ileri seviyeye taşımak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yüce hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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