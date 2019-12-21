Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı

21.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:39

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı önüne geldi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ve törene katılanlar, tarihi belediye binasındaki Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Kültür ve Tiyatro Salonu'ndaki törende ise Edirne Lisesi öğrencileri "Atatürk'ün Edirne'ye gelişi" adlı gösteriyi sundu.

program sonunda öğrenciler, Türk bayrağını öptükten sonra Vali Canalp'e verdi. Canalp de devletin, milletin ve vatanın sembolü olan bayrağı gururla teslim aldığını söyledi.

Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, yaptığı konuşmada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 21 Aralık 1930'da Edirne'ye geldiğini ve 4 gün kaldığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal'in Edirne ziyaretinde büyük bir coşku yaşandığını ifade eden Şentürk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne ziyaretinde genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle tüm Edirne halkı Ulu Önder'i görebilmek için onun sıcaklığını hissetmek, duygularını paylaşabilmek umuduyla yollara çıkmıştır. Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifada eden Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA