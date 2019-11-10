Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni - TBMM
Meclis Atatürk Anıtı'nda tören TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün alana gelmesi Gök'ün Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Törenin sona ermesi TBMM - Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında...
10.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:39
Meclis Atatürk Anıtı'nda tören
TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün alana gelmesi
Gök'ün Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk sunması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Törenin sona ermesi TBMM - Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni - TBMM