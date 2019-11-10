Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (1)
Anıtkabir avlusunda bekleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürüyüşü Anıtkabir'e giriş ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı.
10.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:32
Anıtkabir avlusunda bekleyenler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürüyüşü
Anıtkabir'e giriş ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (1)