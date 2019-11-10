Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (1)

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (1)

Anıtkabir avlusunda bekleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürüyüşü Anıtkabir'e giriş ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:32
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (1)

avlusunda bekleyenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Yol'da yürüyüşü

Anıtkabir'e giriş ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu , ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (1)
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