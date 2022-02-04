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Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıl dönümü

AA, Çağatay İğci - Güncel
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Atatürk'ün Denizli ziyaretinin 91. yıl dönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı.

DENİZLİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki törende Vali Yardımcısı Mehmet Zorlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Süleyman Erdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşma yapan Vali Yardımcısı Zorlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 91 yıl önce bugün Büyük Ege Gezisi kapsamında Denizli'ye geldiğini belirterek, "Tüm Denizli halkı, Ata'sını karşılamak için öğrencisi, öğretmeni, memuru, esnafı, işçisi, köylüsü ve şehirlisiyle yollara dökülmüş, ona olan sevgisini ve sonsuz desteğini, onun koyduğu hedef ve ilkelere ne denli bağlı olduğunu tıpkı bugün olduğu gibi tüm coşkusuyla göstermiştir." dedi.

Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda Atatürk'ün Denizli ziyareti ile ilgili fotoğraf ve resim sergisi açılışı yapıldı.

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda ise Prof. Dr. Ercan Haytaoğlu, "Atatürk'ün Denizli Ziyaretleri" konulu konferans verdi.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Zorlu, 15 Temmuz, Denizli, Güncel, Haber

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