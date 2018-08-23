Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişinin 93'üncü Yıl Dönümü Kutlandı

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama programına Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ak Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz ve bazı protokol üyeleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsil eden Türk bayrağı, bir grup sporcu tarafından Vali Hamdi Bilge Aktaş'a teslim edildi. Vali Aktaş, Türk bayrağını 3 defa öperek teslim aldı. Ardından Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Çankırılılara yaptığı konuşması okundu.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, demokrasisine sahip çıkan Çankırılılar olarak Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümünü coşku ve heyecan içinde kutladıklarını söyledi.

Başkan Boz'un konuşmasının ardından protokol mensupları, Atatürk'ün Çankırı'da kaldığı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki odayı ziyaret etti. Katılımcılar etkinlikler sonunda Atatürk'ün Çankırı'daki günlerini anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

- Çankırı