Atatürk'ü Anma 10. Briç Turnuvası Kartal'da gerçekleştirildi

09.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:22

Kartal Beldiyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Briç Federasyonu işbirliğiyle Atatürk'ü Anma 10. Briç Turnuvası Kartal'da düzenlendi. Turnuvada dereceye girenler, kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi.



Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Briç Federasyonu'nun birlikte organize ettiği Atatürk'ü Anma Briç Turnuvası'nın bu yıl 10.su gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi hizmet binasında düzenlenen turnuvanın açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar katıldı. Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur, Başhakem Suat Öztürk, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları birim müdürleri ve çok sayıda briç sever de turnuvaya katılanlar arasındaydı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan turnuva boyunca briç oyuncuları kıyasıya mücadele etti.



Briç Sporuna Destek Veren Başkan Gökhan Yüksel'e Teşekkür



Turnuvanın açılışında konuşan Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur, "10 yıldır Kartal'da briçin güzelliğini yaşattığı ve sosyal belediyecilik kapsamında Türkiye'de yerel yönetimlerin briçe olan desteği ve ilgisine öncülük ettiği için tüm briç severler ve kulübüm adına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel çok teşekkür ediyorum" dedi.



Briç turnuvasının açılışında konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ise "Dün yine bu binada küçüklerin satranç turnuvası başladı ve bugün de devam ediyor. Şu anda da briç turnuvamız başlıyor. Kartal'ı kültürün, sporun ve sanatın başkenti yapma şiarıyla çıktığımız bu yola sizlerin de katkılarıyla gelişerek devam ediyoruz. Turnuvaya katılan siz değerli sporculara başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Turnuvanın açılış konuşmalarının ardından Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur, Başkan Gökhan Yüksel'e iletilmek üzere Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar'a plaket takdim etti. 08 Aralık Pazar günü saat 11.00'da başlayan turnuva, aynı gün akşam saat 19.00'a kadar devam etti. 4 ayrı grup ve 75 masa halinde toplam 300 oyuncu turnuvaya katıldı. Turnuvanın sonunda derece alan oyuncular, 5 farklı kategoride ödüllendirildi.



Turnuva sonunda dereceye giren sporculardan genel birinciler 500 TL ve kupa, ikinciler 400 TL ve kupa üçüncüler 250 TL ve kupa; Kadın, karışık, genç ve senyör kategorilerinin birincileri ise 250 TL ve kupalar ile ödüllendirildi.



Turnuvanın genel sıralamasında ilk 3'e giren takımlara ödüllerini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları verdi. Genel sıralamada 1.ler Ender Aksüyek, Hüseyin Cesur; 2. ler Rahmi Özcelep, Yiğit Özcelep; 3. ler Habip Bayram, Rauf Temizel; Karışık'ta Yahya Küçükkılıç, Çiğdem Göçek; Senyör'de İhsan Oğuz, Ahmet Turan Özel; Genç'te Oğuzhankadıoğlu, Cemgiz Özgez; Kadın'da Şenol Sünget, Aylin Güventaş Denizci derece yaparak ödül ve kupalarını aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA