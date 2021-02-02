Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
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Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor

02.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:04
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Şerif Karahan'ın (32) Anıtkabir'i görmek isteyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayranı kızı Hira (9) için 'kardan Anıtkabir' yapması, büyük yankı uyandırdı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Şerif Karahan'ın (32) Anıtkabir'i görmek isteyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayranı kızı Hira (9) için 'kardan Anıtkabir' yapması, büyük yankı uyandırdı. Demirören Haber Ajansı'nın haberi üzerine birçok ünlü isimin de aradığı aileyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı ile askeri yetkililer, ziyaret edip, Ankara'ya davet etti. Heyecanı her geçen gün artan Hira, bavulunu hazırladığını ve Anıtkabir'i görmek için sabırsızlandığını söyledi.  

Yüksekova İlçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, 2 çocuk babası inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i gezmek isteyen, Atatürk hayranı kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için eksi 20 derecede evinin önüne 'kardan Anıtkabir' yaptı. Karla aslan ve 'Aslanlı Yol' da yapıp, boyayan Karahan, Ankara'ya götüremese de kızının hayalini gerçekleştirmek için çabaladı. Mehmet Şerif Karahan'ın takdir toplayan hareketi, DHA tarafından haberleştirildi. 'Kardan Anıtkabir' haberi üzerine birçok ünlü isim, aileyi arayarak, Ankara'ya davet etti. Yüksekova'da görevli komutanlar ise aileyi evinde ziyaret edip, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını iletti, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Ayrıca haber üzerine Türkiye'nin farklı illerinden, siyaset, sanat ve iş dünyasından yüzlerce kişi, aileyi arayarak, destek olmak istediklerini söyledi.

'BAVULUMU HAZIRLADIM'

Anıtkabir hayalini gerçekleştirmek için kendilerini birçok kişinin aradığını ve konuşmak istediğini belirten Hira Karahan, "Bavulumu hazırladım. Bavuluma elbiselerimi, dış fırçamı ve oyuncaklarımı koydum. Sabırsızlıkla Ankara'ya gitmek için gün sayıyorum. Kardeşimle birlikte çok heyecanlıyız. Hayalim olan Anıtkabir'i kardeşimle beraber göreceğim. Orada gezeceğim. Hayalimi gerçekleştirecek olan Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi evde hayalime kavuşmak için gün sayıyorum. Bütün hazırlıklarımı tamamladım" dedi.


Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor
Atatürk hayranı Hira, 'Anıtkabir' hayali için gün sayıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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