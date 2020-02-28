Atatürk Halk Koşusu ve Gökhan Türkmen Konseri iptal edildi
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Atatürk Halk Koşusu ve Gökhan Türkmen Konseri iptal edildi

Isparta Belediyesi tarafından daha önce duyurusu yapılan ve her türlü organizasyonu tamamlanan bazı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

28.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:08
Atatürk Halk Koşusu ve Gökhan Türkmen Konseri iptal edildi

Belediyesi tarafından daha önce duyurusu yapılan ve her türlü organizasyonu tamamlanan bazı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.


Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit düşmesi ve yaralıların bulunması dolayısıyla Isparta Belediyesi tarafından alınan kararlar şu şekilde açıklandı; "Gazi 'ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta'ya teşriflerinin 90'ıncı yıldönümü anısına, 1 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Atatürk Halk Koşusu ile yine 6 Mart 2020 Cuma günü Işıkkent Salonunda düzenlenecek olan Konseri iptal edildi.


Bunun yanı sıra Isparta Belediyesi tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Kitap Fuarında her hangi bir değişikliğe gidilmedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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