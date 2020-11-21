Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu
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Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu

21.11.2020 07:56 | Son Güncelleme: 21.11.2020 08:56
Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu

Rize'de bir kıraathanede meydana gelen olayda, bir kişi daha önce Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı arkadaşını, yeniden Atatürk'e hakaret edince ayağından vurarak yaraladı.

Rize merkezde bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda, iddialara göre İ.K. adlı bir şahıs birlikte oturduğu Z.Y.'yi daha önce Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmesinden dolayı uyardı ve bir daha hakaret etmemesini istedi.

YAPTIĞI UYARILARI DİKKATE ALMAYINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Kendisine yapılan uyarıyı dikkate almayan Z.K. yeniden hakaret içerikli sözler kullanırken İ.K. arkadaşını yine uyardı. Z.K. bu uyarıları da dikkate almayınca ikili arasında tartışma çıktı.

AYAĞINDAN VURDU

Yerel yayın yapan rizenabiz.com adlı sitede yer alan habere göre ikili arasındaki tartışma büyürken, İ.K. belinden çıkardığı tabanca ile Z.Y.'yi tek el ateş ederek ayağından yaralandı.

SAVCILIKTA İFADE VERECEK

İ.K. olayın ardından polis tarafından gözaltına alınırken, şahsın savcılıkta bugün ifade vereceği öğrenildi. Öte yandan ayağından vurulan Z.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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