Atatürk döneminde kurulan bankalar hangileri? İşte Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulan bankalar!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde kurulan bankalar internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki Atatürk döneminde kurulan banlalar hangileri?

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanının ardından kazanılan savaşların kalıcı olabilmesi açısından ekonomik anlamda atılımlarda bulundu. Para ve sermaye gelişimi için en büyük atılımı olan 1924 yılında ismini de kendisinin seçtiği İş Bankası oldu. İş Bankası'nın ardından daha sonra bu atılımın devam edebilmesi için birçok banka kuruldu. Peki Atatürk döneminde kurulan banlalar hangileri? İşte Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulan bankalar!

ATATÜRK DÖNEMİNDE KURULAN BANKALAR HANGİLERİ?