Atatürk akrostiş şiiri - Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akrostiş şiirleri örneği
Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzumelere akrostiş denir. Akrostiş şiirler her isimde yazılabiliyor. Özellikle Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akrostiş şiirler nelerdir merak ediliyor. Sizler için en güzel Atatürk akrostiş şiirlerini paylaşacağız. İyi okumalar dileriz.
Akrostiş ne demek? Akrostiş nedir? TDK'ya göre akrostiş ne anlama geliyor? Atatürk akrostiş şiiri - Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akrostiş şiir örneği! Atatürk ile ilgili akrostiş şiirlere örnekler nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.
TDK'YA GÖRE AKTOSTİŞ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre akrostiş "Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih." anlamına gelmektedir.
AKROSTİŞ NEDİR?
Akrostiş ya da Türkçe söylemiyle ilkleme, bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesidir. Divan edebiyatında akrostişe muvaşşah ya da istihrac denir. Eski Yunan ve Latin dillerinde "akro-" ön eki "uç taraf" veya "sivri taraf" anlamına gelir. Ör. "akromegali" uçların (ellerin ve burun ucunun) irileştiği hastalık anlamındadır. "akrostiş" de "uç taraftaki dize" anlamındadır.
ATATÜRK İLE İLGİLİ AKROSTİŞ ŞİİRLER
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (AKROSTİŞ ŞİİR)
Memlekete sis çökmüş bir gece
Usulca yanağıma sen düşüyorsun
Sabah saat dokuzu beş geçe
Terk edip bizleri gidiyorsun
Ayrılık bu kadar yakmamıştı içimizi
Farkında mısın bilmiyorum
Aldın beraberinde cumhuriyetimizi
Korkunç bir veda, sararmıştı her yer
Ellerini uzat tutmak istiyoruz
Masmavi gözleri kaybetmiş çocuk
Aldı bir sabah ruhumuzu
Lakin nasıl bölmesin yokluğun uykumuzu
Aydınlığa yol açmış ulusun lideri
Türklüktür vermediği en kutsal zaferi
Ayrılık görünmüşse de 10 Kasım gününde
Tarihler dile gelir ölüm gününde
Ülkesine baş koymuş yüce insan
Rahat uyu bizler ülke bekçisiyiz
Kalbimizden silinmedi, silinmeyecek derin yeriniz.
(Yunus Duysal)
ATATÜRK (AKROSTİŞ ŞİİR)
A kıl ile topladı, milleti dağılmaktan.
T ürk'e yaraşır bir millet çıktı bu savaştan.
A şk ile, inanç ile, yardım istedi haktan.
T uz-buz oldu dağıldılar, birlik olan ruhtan.
Ü rettiler binbir dolap, yıkmak için çoktan.
R um, Yahudi, Ermenisi çıktı ortaklıktan.
K imse ayıramaz, sırtımız yüce Allah'tan.
(Kerim Baydak)
ATATÜRK ŞİİRİ
Atamdır o benim
Tüm dünya çocukları için
Aslında
Tüm dünya çocukları 23 Nisan'a koşuyor
Ülkemizin bayramı tüm dünyaya yayılıyor
Rahatımız yerinde
Kutlu olsun bayramımız, Atatürk'ün sayesinde
(Rana Akyazı)
ATATÜRK AKROSTİŞ ŞİİRİ
Adını tarihe yazdırmışsın
Türklerin atası olmuşsun
Attığın her adımda
Tarihe ışık tutmuşsun
Ülkeyi düşmanlardan kurtarmış
Rotasını istikbale çevirip
Kurmuşsun cumhuriyetimizi
(Seyyah Mehmet Özcan)
ATATÜRK ŞİİRİ
Artık kader değil! yurdumun çektiği yeter diye
Topladın seninle aynı olanları canları, fikirleriyle
Ana yurduma,Türklere sensin bir nimet bir hediye...
Türkiye'yi kurtaranların içinde sensin en büyük asker
Ürkmez Türkler kimseden sensin hepsinin burnunda tüter
Rast gider senin fikrinle işimiz,sanmaki Türkiye sensiz sürer
Kurtarıcımız sendin,sensin kalbimizdeki ölümsüz tek lider...
(Niyazi Sakar)