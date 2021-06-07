Atasem Kursiyerleri El Emeği Ürünlerini Sergiledi
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Atasem Kursiyerleri El Emeği Ürünlerini Sergiledi

Atasem Kursiyerleri El Emeği Ürünlerini Sergiledi
Habermetre - Haberler | Toplum

ATASEM kursiyerleri el emeği ürünlerini sergilediAntalya Büyükşehir Belediyesi Serik Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATESEM) öğrencileri, 1-7 Haziran 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında el emeği ürünlerini sergiledi.

ATASEM kursiyerleri el emeği ürünlerini sergiledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATESEM) öğrencileri, 1-7 Haziran 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında el emeği ürünlerini sergiledi.

Büyükşehir Belediyesi Serik ATASEM, Serik Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenledi. Serik Atatürk Caddesi'ndeki eski belediye binası alanında Serik ATASEM ve Halk Eğitim Merkezi öğrencileri el emeği ürünlerini sergiledi. Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan programın açılışında İstiklal Marşı, ATASEM öğrencileri tarafından işaret diliyle okundu. Serik ATASEM'in kurslarında yapılan el işi göz nuru ürünlerin sergilenip satışa sunulduğu etkinliğe ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. El emeği ürünler büyük beğeni topladı. Etkinlikte kursiyerler tarafından çeşitli gösteriler de sunuldu.

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Kaynak: Habermetre

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