Son dakika haberi | Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturcu satıcılarına yönelik operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturucu satışı yapmak gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 40 şüpheliye yönelik 28 adrese şafak operasyonu düzenledi. Saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda önceden belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle girildi. Helikopter destekli operasyonda, adreslerde arama yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.