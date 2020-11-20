Ataşehir'de yaralı güvercini ezilmekten son anda kurtardı
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Ataşehir'de yaralı güvercini ezilmekten son anda kurtardı

20.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:40
Ataşehir'de yaralı güvercini ezilmekten son anda kurtardı

Ataşehir TEM Otoyolu bağlantı yolunda yerde yaralı güvercin olduğunu gören sürücü, trafiği durdurarak güvercini kurtardı.

Ataşehir TEM Otoyolu bağlantı yolunda yerde yaralı güvercin olduğunu gören sürücü, trafiği durdurarak güvercini kurtardı. Sürücü, su ve yiyecek verdiği yaralı güvercini veterinere teslim etti. 

Ataşehir, TEM Otoyolu bağlantı yolunda aracıyla ilerleyen Rıza Eskici, yolda yaralı güvercin olduğunu gördü.  Araçları durduran Eskici, yerden aldığı güvercini ezilmekten kurtardı. Rıza Eskici, su ve yiyecek verdiği yaralı güvercini, Pendik'te bulunan bir veterinere götürdü. Güvercinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eskici'nin güvercini akan trafikteki araçları durdurarak yoldan alması arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Eskici'nin güvercini yoldan aldıktan sonra 'Yaşıyor!' diye bağırması dikkat çekiyor. 

"ONU ALMAK ZORUNDAYDIM"

Yaralı güvercini ezilmekten kurtaran sürücü Rıza Eskici, "Kozyatağı'ndan Kavacık'a doğru giderken sol şeritte taşa benzeyen bir şey gözüme çarptı. Yerde canlı bir kuşun olduğunu gördüm.  O kadar araba geçmiş üzerinden ama Cenabı Allah'ın bir lütfu, sonsuz şükürler olsun.  Kuşu yerden aldığımda yaşıyordu. Su içirdim, korkuyordu. Kuşu aldık veterinere götürdük, kardeşimize teslim ettik" dedi. 

 


- İstanbul
Ataşehir'de yaralı güvercini ezilmekten son anda kurtardı
Ataşehir'de yaralı güvercini ezilmekten son anda kurtardı
Ataşehir'de yaralı güvercini ezilmekten son anda kurtardı
Ataşehir'de yaralı güvercini ezilmekten son anda kurtardı
Ataşehir'de yaralı güvercini ezilmekten son anda kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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