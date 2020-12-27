Ataşehir'de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ataşehir'de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı

27.12.2020 04:30 | Son Güncelleme: 27.12.2020 04:37

Ataşehir'de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı Ataşehir'de bir şahıs taksi durağına gelerek taksicilere kılıç ile saldırdı.

Ataşehir'de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir şahıs taksi durağına gelerek taksicilere kılıç ile saldırdı. Taksi durağının camlarını kıran Emrah isimli şahsı taksiciler döverek hastanelik etti.

Olay Ferhatpaşa Mahallesi, Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre müşteri olarak taksi durağına gelen Emrah isimli şahsı bir taksiye binerek evine götürülmesini istedi. Evine bırakılan şahıs daha sonra elinde kılıç ile taksi durağına gelerek saldırmaya başladı. Taksi durağının camlarını kırarak zarar veren şahsı taksiciler döverek hastanelik etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ile hastaneye kaldırılan Emrah tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Ataşehir'de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı
Ataşehir'de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı
Ataşehir'de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı
Ataşehir'de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Hatice Şendil Oktay Kaynarca
Spor Mustafa Er Arda Turan Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Erkek Çocuk Ankara Pcr Testi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir'de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 04:37:58. #1.15#
title