Ataşehir'deki Taciz Çiftliğinde Kan Donduran İfadeler: Yanlış Yapan Ölür
Ataşehirde'ki kaz çiftliğinde yaşanan kız çocuklarına cinsel istismar vakasında anlatılanlar kan donduruyor. Çiftlik sahibi, kızları "Yanlış yapan ölür." diye tehdit etmiş.
Ataşehir'de Kayışdağı'nda patlak veren 'Dehşet ve Taciz Çiftliği'yle ilgili soruşturma derinleştirildi. Hem tutuklanan çiftlik sahibi, hem de kız çocuklarının emniyet ve adliyedeki ifadeleri ortaya çıktı. Kız çocukları, tehditle cinsel istismara maruz kaldıklarını anlattı, çiftlik sahibi Abuzer Sayan ise "Sokakta kalmamaları amacıyla yanımda kalmalarına izin verdim" deyip iddiaları reddetti.
"YANLIŞ YAPANI ÖLDÜRÜRÜM"
Mağdurlardan 17 yaşındaki bir kız emniyetteki ifadesinde, Sayan'ın çiftlikte yurttan kaçan çocukları zorla tuttuğu, istismar ettiği, çiftliğin her yerinde kameralar ve silah olduğunu anlattı. Kamera görüntüleriyle tehdit edildiğini anlatan mağdur "Çiftliğin bahçesinde ateş ettirdikten sonra verdiği mermileri alıp, 'yanlış yaparsanız birini öldürüp olay yerinde bu mermileri bırakırım' diye bizi tehdit etti" dedi.
"KIZININ EVİNDE DE İSTİSMAR"
17 yaşındaki bir başka kız çocuğu ise zorla tutulduğu çiftlikte Abuzer Sayan'ın kendisini başka biriyle cinsel ilişkiye zorladığını öne sürdü. Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre görüntüleri kameraya kaydedip sosyal medyada yayınlamakla tehdit edildiğini anlatan kız, Sayan'ın kızına ait evde de kaldığını, orada da istismara uğradığını ifade etti.
"HARÇLIK VERİP GÖNDERDİ"
İki kız çocuğunun çiftliğe gidip 'Kalacak yerimiz yok' dediğini ve onlara yardım etmek istediğini öne süren zanlı Abuzer Sayan emniyet, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları reddetti. "Sokakta kalmamaları amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim" diyen Sayan şunları söyledi: "1 hafta kadar kaldılar. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bazen gittim. Sonra annelerine teslim ettim. 10-15 gün sonra 4 kişi yanıma geldiler. 'Yurttan kaçtık, kalacak yerimiz yok' deyip yurtta sıkıntı yaşadıklarını söylediler. 3-4 gün kaldılar. Çiftlikte de kamera sistemi yok. Tehdit ve şantaj yapmadım. Harçlık verip gönderdim."
"EVİME GÖTÜRDÜM AMA..."
Bir kız çocuğunu, kızının Sancaktepe'de bulunan evine götürdüğünü kabul eden Sayan, şunları söyledi: "Burada 1 ay kaldı ama ben kalmadım. Kızıma sorduğumda çocuğun annesiyle konuştuğunu söyledi. Annesi beni aradı, gelip teslim aldı. Daha sonra annesi ve kızı çiftliğe geldi. Kalacak yerleri olmadığı için Ataşehir'de misafir ettim. 20 gün sonunda ayrıldılar. Kız geri döndü, annesinin kendisini satacağını söyledi. Sonra polis eve gelip kızı aldı. Beni kızım, anneleri veya bilmediğim kişiler şikâyet etmiş olabilir."
5 AYRI SUÇLAMA
Abuzer Sayan, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit", "çocuğun cinsel istismarı" ve "şantaj" suçlarından tutuklandı.
EVİ DAHA ÖNCE DE BASILMIŞ
Tutuklanan Abuzer Sayan'ın Ataşehir'deki evine yapılan baskından önce Sultanbeyli'deki evinin de basıldığı, 2 kızın bulunduğu ortaya çıktı. Sayan bu olayla ilgili "2 kız çocuğu evimde bulundu. Avukatlarıma bu durumu anlattığımda yanlış yaptığımı, onları yurda götürmem gerektiğini söylediler. Kızlara yurda gitmelerini, iyiliğim karşısında zor durumda kalmak istemediğimi söyledim. Kendilerini gönderdim" dedi. Sayan, meraklı olduğu için de silah ve mermileri bulundurduğunu ileri sürdü.
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Seni Allah kahretsin pis sapık meymenetsiz idam gelsin şu pisliklere yeter artık duyun sesimizi yetkililer ne haltsanız artıkCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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idam böyle adamlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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evi daha önce de basılmış ne demek yaaaa göz göre göre nasıl bırakırsınız ALLAH hepinizi bildiği gibi yapsın. . . LANET OLSUNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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devlet şehirlerde köylerde kasabalarda ilçelerde hatta yaylalarda böyle delme çatma yapıları amacına uygunmu kullanılıyor.veya hiçmi kullanılmıyor terk edilmiş de alakası olmayan kişiler buraları istila mı etmiş ne oluyor bitiyor nuralarda diye sık sık denetlenmesi lazım aksi halde buralar kumarhane veya kaçırılan kaçan insanlar berınağı haline gelir böyle bakalım bu gibi delme çatma barakalr daha ne kadar sayıda var bu olay örnek olmalı halk için böyle yerler jandarma tarafından denetlenmeliCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bunu da adam diye çıkarıyorlar kendi çiftliğinde idam edeceksin ilmeği boğazına o kızlar gecirecekCevap Yaz 3 Yayından Kaldır