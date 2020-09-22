Ataşehir'de su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ataşehir'de su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Ataşehir'de, 6 evin su sayacını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
22.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:48

Ataşehir'de, 6 evin su sayacını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde bir bina içinde yabancı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Su sayaçlarının olduğu bölümde bulunan ve bina sakini olmadığı anlaşılan Mehmet A. gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar ve çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin bölgede 6 farklı su sayacı hırsızlığına karıştığı belirlendi.

Şüphelinin ifadesinde sayaçları bir hurdacıya sattığını belirtmesi üzerine, iş yeri sahibi Necmettin S. de gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 19 su sayacı ve 6 bisiklet ele geçirildi.

Şüpheli Mehmet A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklandı. "Suç eşyasının satın alınması" suçundan hakkında adli işlem yapılan Necmettin S. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Sörloth Fatih Terim Vedat Muriqi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir'de su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 12:06:47. #1.14#
title