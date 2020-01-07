Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu
Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, bir araçta hasar oluşturdu.
Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, bir araçta hasar oluşturdu.
Alınan bilgiye göre Ferhatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi 45. Sokak'taki bir iş yerinin çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçaları, iş yerinin önünde park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zarar gören araç, sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.