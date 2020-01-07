Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu
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Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu

Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, bir araçta hasar oluşturdu.

07.01.2020 02:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 02:32

'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, bir araçta hasar oluşturdu.

Alınan bilgiye göre Caddesi 45. Sokak'taki bir iş yerinin çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçaları, iş yerinin önünde park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zarar gören araç, sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu
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