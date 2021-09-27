Ataşehir'de oto tamirhanesinde baba ve oğlunu silahla yaralayan şüpheliler yakalandı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de oto tamirhanesinde baba ve oğlunu vuran saldırganlar yakalandı.

Olay, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde 25 Eylül saat 15.00'te meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobille oto tamirhanesine gelen 3 kişi silahla ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan oto tamircisi Hakan Ü. ile oğlu Mert Can Ü. yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında B.Ç., R.Ç. ve Ü.A. Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir adreste yakalandı. 26 Eylül'deki operasyon sonucu yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Hakan Ü.'nün hayati tehlikesinin olmadığı ancak Mert Can Ü.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.