Son Dakika | Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını
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Son Dakika | Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını

İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını Ataşehir'de sokağa kısıtlamasının devam ettiği saatlerde kısıtlamaya uymayarak nargile keyifli okey partisine polis baskın yaptı.

Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını

İSTANBUL - Ataşehir'de sokağa kısıtlamasının devam ettiği saatlerde kısıtlamaya uymayarak nargile keyifli okey partisine polis baskın yaptı. Okey partisinde bulunan 43 kişiye 136 bin 740 TL ceza kesildi.

Barbaros Mahallesi Ahlat sokak üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği mekana baskın için harekete geçti. Açık olan kafenin önüne gelen ekipler içeriden kimsenin kaçmaması için tüm etrafı sardı. Daha sonrasında kapının açılmasıyla birlikte polis ekipleri nargile keyifli okey partisine baskın yaptı. Baskın sonucu karşısında polis ekiplerini gören kişiler şok geçirdi. Polis ekipleri mekanı arayarak okey partisi partisi veren 43 kişiye rastladı. Daha sonrasında Polisin geldiğini fark eden bazı kişiler Kafeden kaçmaya çalıştı. Kafede bulunanların kimliklerini tek tek toplayan polis ekipleri 43 kişiye kısıtlama ve korona virüs tedbirlerine uymamaktan kişi başı 3180 TL olmak üzere toplamda 136 bin 740 TL ceza kesildi. Ceza kesilmesi anında ise kişilerin gülerek nargile içmeleri ise pest dedirtti. Görüntülenmek istemeyen kişiler ise yüzlerini kapatarak kafalarını masanın altına soktu. Kısıtlama saatinde kapalı olması geren kafeye de ayrıca ceza uygulanacağı öğrenildi.

Son Dakika | Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını
Son Dakika | Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını
Son Dakika | Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını
Son Dakika | Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını
Son Dakika | Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını
Son Dakika | Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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