Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı
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Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Ataşehir'de motosiklet çaldığı tespit edilen 3 şüpheliden 2'si "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı.

07.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:40
Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

'de motosiklet çaldığı tespit edilen 3 şüpheliden 2'si "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı.

Yeni Akşemsettin Caddesi'nde Selahattin T'ye ait motosikletin 27 Şubat'ta çalınması üzerine, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen bekçiler, 3 şüpheli şahsı tespit etti.

Eşkal bilgileri doğrultusunda çalışan ekipler, şüpheliler F. B (15) ve M. G'yi (15) Dursunbey Caddesinde yakaladı. Olay yerinin yakınında bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden F. B'nin "iş yerinden hırsızlık", "açıktan hırsızlık", M.G'nin ise "cinsel taciz" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kimliği tespit edilen diğer şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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