ATAŞEHİR'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
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ATAŞEHİR'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

29.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:59
ATAŞEHİR'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAtaşehir'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ataşehir'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangın saat 10.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Geçici 61'inci sokak üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikanın toz toplama ünitelerinin bulunduğu bölümünde çıktığı söylenen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken fabrikada hasar meydana geldi. Çevrede bulunan Hakan Özdemir, "Mobilya firması normalde burası. Mobilya fabrikasının toz emme bölümü burası, yanıyordu. İçerisi boştu" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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