Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada Ataşehir'de bir vatandaş, mal yüklü kamyonun kasasında tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de bir vatandaş, mal yüklü kamyonun kasasında tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. O esnada kamyon kasasının kapağının açık olması dikkat çekti. Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk arkadan ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay 28 Eylül günü saat 21.00 sularında Ataşehir Aşık Veysel Mahallesinde meydana geldi. Ataşehir'den Dudullu istikametinde seyir halinde olan mal yüklü bir kamyonun kasasında korunaksız bir şekilde yolculuk yapan vatandaş görenlerin dikkatini çekti. Kamyonun ara sıra hızlandığı ve bu nedenle kasadaki vatandaşın dengesini kaybettiği görüldü. Ayrıca seyir halindeki kamyonun kasasının kapağının açık olması da dikkat çekti. Can güvenliğini hiçe sayan ve düşme tehlikesi yaşayan vatandaşın rahat tavırlar sergilediği gözlendi.

Kasası açık kamyon kasasında tehlikeli yolculuk arkadan ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
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Haber: Ataşehir'de kapağı açık kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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