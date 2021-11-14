Ataşehir'de İETT aracı yolda kaldı, sürücü caddeyi trafiğe kapattı - Haberler
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Ataşehir'de İETT aracı yolda kaldı, sürücü caddeyi trafiğe kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de arızalanan İETT aracı yolda kaldı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de arızalanan İett aracı yolda kaldı. Otobüs şoförü cadde giriş ve çıkışlarını dubalarla trafiğe kapatırken, sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi.

Olay, Ataşehir Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İETT aracı şaft arızası nedeniyle yolda kaldı. Araç sürücüsü bunun üzerine caddeyi trafiğe kapattı. Caddenin giriş ve çıkış noktalarında trafik yoğunluğu oluşurken, diğer sürücüler yolun dubalarla kapatılmasına korna çalarak tepki gösterdi. 3 saat boyunca yolda kalan İETT aracı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çekici aracılığıyla alınarak götürüldü.

"Otobüs hareket edecek gibi değil"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Kamil Sivrioğlu, "Araç yolda kalmış. Hareket edemiyor, edecek gibi de değil. Çünkü şaft arızası oluşmuş. Yol kapatılınca sürücüler farklı yollardan gidiyor. Saat 09.00'dan bu yana araç bu vaziyette. Durumu gören sürücüler bağırıyordu. Polis ekipleri gelince biraz ortam sakinleşti. Çekici geldi, aracı düzeltecekler" diye konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir'de İETT aracı yolda kaldı, sürücü caddeyi trafiğe kapattı

Ataşehir'de İETT aracı yolda kaldı, sürücü caddeyi trafiğe kapattı

Ataşehir'de İETT aracı yolda kaldı, sürücü caddeyi trafiğe kapattı

Ataşehir'de İETT aracı yolda kaldı, sürücü caddeyi trafiğe kapattı

Ataşehir'de İETT aracı yolda kaldı, sürücü caddeyi trafiğe kapattı

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