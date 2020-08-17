Ataşehir'de deprem parkı törenle açıldı
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Ataşehir'de deprem parkı törenle açıldı

Ataşehir Deniz Gezmiş Deprem Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Ataşehir'de deprem parkı törenle açıldı
17.08.2020 22:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:47

Ataşehir Deniz Gezmiş Deprem Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Düzenlenen tanıtım toplantıları ile İstanbul'un Anadolu yakasında Ataşehir Deniz Gezmiş, Avrupa yakasında da Topkapı Deprem Parkları açıldı. Projeye göre deprem parkları, afet öncesi eğitim ve kültür merkezi, afet sonrası ise park içi mobilyaları, çadır ve yemek dağıtım alanları ile geçici barınma alanı işlevi görecek. Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı 500, Topkapı Deprem Parkı ise 5 bin kişi kapasiteli olarak hazırlandı. Bu iki parkın ardından deprem parkları zamanla İstanbul geneline yayılacak.

17 Ağustos'ta yaşanan Marmara depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ile başlayan tanıtım toplantısında konuşan Başkan İmamoğlu, "Bugün toplandığımız Deniz Gezmiş Parkı'nın aynı zamanda bir afet esnasında barınma alanı olarak kullanılması hususu bundan sonra yürüteceğimiz faaliyetlerin bir modelini gösteriyor. Bizimle burada işbirliği yapan Ataşehir Belediyesine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Benzer bir modeli de Topkapı'da sürece kazandırdık" dedi.

Projeye katkı sunan ve emeği geçen bilim adamları ile Deprem Konseyi koordinatör ve yöneticilerine teşekkür eden İmamoğlu, "Deprem tedbirleri konusunda seferberlik çalışmalarımıza hiçbir zaman ara vermeyeceğiz. Bu maksatla deprem seferberlik planı açıklamıştık. Bu plan hepimize bir ev ödevi olmalı. Bu manada bir masa etrafında buluşma çabamız çok önemlidir. Afet yönetimi çok önemli bir husus ancak afet öncesi yapılması gerekenler de önleyici olması bakımından bir o kadar önemlidir. Bu yönüyle hem toplanma hem barınma alanlarını hazırlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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