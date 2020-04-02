Ataşehir Belediyesi'nden öğrencilere online eğitim desteği
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Neşet Ertaş, Ataşehir, Güncel

Ataşehir Belediyesi'nden öğrencilere online eğitim desteği

Ataşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online hizmet vermeye devam ediyor.

02.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:34
Ataşehir Belediyesi'nden öğrencilere online eğitim desteği

Ataşehir Belediyesi, Neşet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online hizmet vermeye devam ediyor.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle, okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Ataşehir Belediyesi de düzenlediği Örgün Öğretime Destek Programı kapsamında online eğitim hizmeti veriyor.

Ataşehir Belediyesi eğitmenleri, eğitimlerin devamını sağlamak adına; hem konu tekrarları hem de soru çözümleriyle canlı ve interaktif olarak öğrencileriyle bir araya geliyor.

Eğitimler, "Zoom" adlı uygula platformu üzerinden müfredat dahilinde, her branşın kendi eğitmeni tarafından anlatılıyor. Bu anlatımlar sırasında video kayıtları alınıyor. Bu kayıtlar daha sonra öğrencilerin kolayca ulaşabilmesi için internet ortamına aktarılıyor.

Edebiyat dersinden fizik dersine, matematik dersinden felsefe dersine kadar bütün branşlarda hafta içi uygulanan programlarda üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan adaylara yönelik; hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) eğitimleri ile öğrencilerin yanında olmaya devam ediliyor.

Online eğitimden Ataşehir Belediyesi Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi'nde eğitim gören 600 öğrenci yararlanıyor.

Vatandaşlar evlerinde kalarak spor yapıyor

Ataşehir Belediyesi evlerinde kalan vatandaşların spor yapması amacıyla da "Evde Harekete Geç, Sağlıklı Kal" projesiyle facebook üzerinden canlı yayın ile destek oluyor.

Aynı zamanda Ataşehir Belediyesi'nde görevli psikologların çektikleri videolar, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanarak bu süreçte vatandaşlara psikolojik destek sağlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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